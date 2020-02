NOVEDRATE- Finisce in pareggio per 2 a 2 il match della 21′ giornata del girone I di seconda categoria tra Novedrate e Gerenzanese.

Nel primo tempo la Gerenzanese amministra il gioco, ma a causa di qualche errore difensivo subisce al 20′ la rete dell’1 a 0 con un cross su punizione che libera Ronzoni che, solo, insacca. La Gerenzanese si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma viene persa palla sulla trequarti e su contropiede Allievi realizza spiazzando un incolpevole Lodini il goal del 2 a 0. La squadra ospite, però, non si arrende e al 43′ accorcia le distanze con una percussione sulla sinistra di Oddo che serve in mezzo Carriero che a colpo sicuro spedisce la palla sotto la traversa, dove Cazzaniga non può arrivare.

Nel secondo tempo, al 60′ la squadra di Lodini pareggia con la rete in mischia di Foresti. Partita che nel finale diviene molto nervosa e, infatti, prima viene espulso il numero 5 del Novedrate Luchetti e, successivamente il numero 8 della Gerenzanese C.Kuhn. Il Novedrate cerca di occupare l’area ospite per portare a casa la vittoria, ma l’occasione più pericolosa è per la squadra di Lodini che all’89’ su azione da calcio d’angolo prima colpisce la traversa poi colpisce a botta sicura Bartelle, ma è bravo il terzino del Novedrate a respingere e a salvare il risultato.

Novedrate-Gerenzanese 2-2

NOVEDRATE: Cazzaniga, Di Cesare, Rivolta, Ronzoni, Luchetti, El Zahroui, Villa (37′ s.t. Orsenigo ), Elli, Peloso (8′ s.t. Pozzoli), Borghi (37′ s.t. Gbabre), Allievi. A disposizione: Figini, Somaschini, Del Bianco, Busnelli, Procopio, Restuccia. All. Clerici.

GERENZANESE: Lodini, Zaffaroni (2′ s.t. Viola), Boeri, Foresti, Sartorio (44’s.t. Pirotta), Saldarini (30’s.t. Vercesi), C.Kuhn, Carriero (33’s.t. Bartelle), Oddo, Rimoldi (21′ s.t. El Azzouzi). A disposizione: Gessa, La Gioia, Crescente, A.Kuhn. All. Lodini.

Marcatori: 20′ Ronzoni (N), 35′ Allievi (N), 43′ Carriero (G), 60′ Foresti (G).

