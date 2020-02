Calcio 3′ cat. A: tanti gol ma niente punti per l’Amor

SARONNO – Gli ospiti partono subito alla grande e così i padroni di casa dell’Amor sono stati costretti ad inseguire per tutto il match ma senza mai riuscire a superare il Calcio San Giorgio.

Si parte al 9′ con il rigore per il San Giorgio trasformato da Allievi. L’Amor non perde la testa e dopo 8 minuti acciuffa il pareggio con Caimi che firma un gran tiro al volo. Il San Giorgio continua “spingere” e al 30′ raddoppia con Garoldi che colpisce di testa. Lovera ferma sulla riga ma l’arbitro dice che è rete.

Il pareggio dell’Amor arriva al 10′ con Banfi che riporta il risultato in parità che però dura poco visto che Catalano al 28′ chiudere l’incontro sul 2-3

Amor Sportiva – Calcio San Giorgio 2-3

AMOR SPORTIVA Lovera, Busnelli M. (31′ st Banfi L.), Caimi (43′ st Dominioni), Arrius (12′ st Nigro), Riillo, Palmieri, Corsaro (25′ st Melito), Busnelli G., Marranzano, Banfi D. A disposizione: Chiti, Camnaghi, Galli.

CALCIO SAN GIORGIO Stallone, Campagna, Selmo (35′ st Giannini; 50′ st Gortani), Dal Zoppo (18′ st Garegnani), Montagner, Garoldi, Zaccour, Allievi, Slongo (27′ st Biondini), Catalano, Ucciardo (18′ st Ingrassia). A disposizione Zannini, Rombola, Gortani, Lodetti.

Marcatori pt 9′ Allievi (C), 17′ Caimi (A), 30′ Garoldi (C); st 10′ Banfi (A) 28′ Catalano (C)