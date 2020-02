LIMBIATE – Grande attesa per il derby tra Dal Pozzo e Cogliatese, dirette rivali per la corsa ai piani alti della classifica. All’andata sul campo di Cogliate la sfida si era conclusa in paritá, coi gialloverdi che avevano acciuffato il gol dell’1-1 nei minuti di recupero su calcio di rigore tra le proteste della tifoseria di casa. Oggi i biancoazzurri si sono presi la loro rivincita: i ragazzi di Basilico, al termine di una partita di grande voglia e grinta, hanno portato a casa tre punti preziosissimi per continuare a sognare. Nel primo tempo il portiere dei padroni di casa si supera due volte su Zampieri e Cattaneo salvando due conclusioni da distanza ravvicinata. I gialloverdi tengono il possesso del pallone ma non creano occasioni pericolose dalle parti di Galli. Nella ripresa mister Basilico indovina i due cambi decisivi: al 68’ Pascale calcia una bella punizione, Ciriaco respinge corto e Veronese mette in rete con un tapin da breve distanza. Nel finale il Dal Pozzo tenta l’assalto, ma non riesce a scalfire la retroguardia biancoazzurra. Finisce così 0-1. La Cogliatese conquista il derby e si porta al quinto posto in classifica con 27 punti. Settimana prossima altro match importante in casa contro il Verano Carate.

Dal Pozzo-Cogliatese 0-1

DAL POZZO: Ciriaco, Osculati, Stefanizzi, Savoia, Nardo, Triacca, Borgatti, Daga, La Mura, Bolgiani, Borghi. A disposizione Ciucci, Mura, Manconi, Giannino, Padelli, Barberini, Carenza, Dezio, Cusato. All. Borgatti

COGLIATESE: Galli, Pastore, Roncalli, Capello, Marcolongo, Chiari, Turchetto, Basilico, Cattaneo, Zampieri, Zappa. A disposizione Caimi, Veronese, Ventrella, Manno, Pascale, Santambrogio, Pietricola. All. Basilico

Marcatori: 23’ st Veronese

Arbitro: De Luca di Como

foto d’archivio.