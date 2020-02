PARMA – Sofferta vittoria per le Azalee contro la Academy Parma, penultima in classifica ed in piena lotta retrocessione. Partono bene le ospiti con Masciaga, metronomo di centrocampo, a smistare palloni per un’ottima Brazzarola ed una combattiva Magatti che però non riescono ad impensierire il portiere avversario. Dopo però circa 15 minuti arriva un calo per le rossoblù ed il Parma sale in cattedra e si rende pericoloso con un tiro da dentro l’area su cui Mazzon vola e devia sopra la traversa. Dopo lo spavento arriva la reazione delle Azalee: al 20′ Masciaga verticalizza un lancio al bacio dove si infila Galletti che gonfia la rete e corre ad abbracciare le compagne! 0-1 Azalee.

Passano pochi minuti e questa volta è il capitano ospite Del Raso a sciabolare dentro l’area per una solitaria Vischi che scatta sul filo del fuorigioco e davanti a Galloni non sbaglia e marca la sua nona rete stagionale. Dopo l’uno-due rossoblu arriva però un totale black out nelle fila delle Azalee. Il Parma, desideroso di rivalsa in questo campionato, si riversa nella nostra metà campo ed al 36’ accorcia le distanze con Frati che su punizione insacca alle spalle di Mazzon. Si va al riposo sul 1 a 2.

Nel secondo tempo è dominio gialloblù, con le Azalee che non riescono più ad imbastire una concreta azione offensiva. Al 15’ pericoloso cross in area su cui si avventa di testa l’attaccante avversaria ma Mazzon è pronta ed in tuffo blocca la palla in volo. Al 25’ ancora Parma in avanti con una palla tagliata in arietta piccola che però fortunatamente non trova il tap-in vincente di nessuna attaccante avversaria. Nel finale, pericoloso tiro dal limite dell’area per il Parma che sfiora il primo palo comunque ben coperto dal nostro portiere. Non cambia più nulla, al triplice fischio le Azalee festeggiano tre punti molto importanti che permettono di tenere il passo delle prime. “Portiamo a casa la vittoria ma in settimana ci sarà da lavorare” dicono i dirigenti del club condiviso fra Gallarate e Saronno, con la squadra chiamata agli ordini di mister Prestifilippo per preparare la gara contro Voluntas Osio.

Academy Parma-Azalee 1-2

ACADEMY PARMA: Galloni, Alfieri, Chiessi, Boselli, Pollini, Frati, Fragni, Pizzera (45′ st Ceci), Punzi (12′ st Pizzola), Galvani, Baccanti (25′ st Marseglia). A disposizione Aramo, Cataldi. All. Reale.

AZALEE: Mazzon, Maschio, Del Raso, Peripolli (9′ st Di Lascio), Meraviglia, Cassataro (20′ st Seghetto), Galletti, Masciaga, Vischi, Brazzarola, Magatti. A disposizione Crestan, Marchiori, Recagno, Labanca. All. Prestifilippo.

(foto: le Azalee sul campo del Parma)

