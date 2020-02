UBOLDO – Non va oltre il pari casalingo l’Uboldese, 0-0 contro la Besnatese ma questa volta tutto sommato ci si può anche accontentare. Un risultato, quello della domenica pomeriggio sul campo del centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo, che allontana l’Uboldese dalla zona playoff, contro una squadra d’altronde in gran forma e che è attualmente al terzo posto in classifica; insomma un avversario sicuramente da prendere con le molle.

Uboldese-Besnatese 0-0

UBOLDESE: Giglio G., Calizzi, Bartucci, Viganò, Valenzano, Sponga, Di Dio, Maiorano, Giglio M., Martucci, Arrigoni. A disposizione Salvadore, Masserini, De Milato, Maggioni, Turconi, De Carlo, Gambino, Esopi, Guarino. All. Maestroni.

BESNATESE: Caputo, Passafiume, Bonizzoni, Randon, Lanzo, Comani, Martignoni, Dani, Angelucci, Cesaro, Caccia. A disposizione Santangelo, Mancuso, Bonfante, Delodavici, Dokaj, Vendemmiati, Zancan, Benincasa. All. Rasini.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio (Alimani di Legnano e Calini della sezione Aia Lomellina).

(nella foto di archivio: una azione di gioco dell’Uboldese in una precedente gara)

16022020