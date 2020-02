“Insieme contro le truffe”: consigli contro i malintenzionati in un incontro a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Attenzione ai truffatori porta a porta: è stato il comandante della locale stazione carabinieri a rendersi disponibile come relatore all’incontro pubblico della domenica pomeriggio a Caronno Pertusella. Il maresciallo maggiore Roberto Granaiero, nel salone della biblioteca di via Capo Sile, ha fornito ai presenti una serie di utili suggerimenti per evitare di “diventare vittime” dei malintenzionati che si spacciano di tecnici di gas, comune, acquedotto o quant’altro ed ai quali certo non manca la fantasia. Come ha ricordato il sottufficiale, in casi dubbi, di non aprire la porta di casa a sconosciuti ed anzi di contattare il comando carabinieri e comunque le forze dell’ordine.

L’appuntamento informativo domenicale, dal titolo “Insieme contro le truffe”, è stato promosso dall’Amministrazione civica assieme al Gruppo di controllo di vicinato, e si è svolto grazie al contributo del personale dell’Arma dei carabinieri.

(foto: un momento dell’incontro con il maresciallo maggiore dei carabinieri, Roberto Granatiero, comandante della stazione di Caronno Pertusella)

16022020