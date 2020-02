“Opposte direzioni” il libro di Nigro protagonista a Cislago

CISLAGO – “Opposte direzioni. Le famiglie Friedmanm e Sonnino in fuga dalle leggi razziali”: l’ultimo libro dello storico saronnese Giuseppe Nigro sarà presentato venerdì 21 febbraio alle a Villa Isacchi con ingresso libero a tutti gli interessati. Moderatore della serata lo storico Sergio Beato.

L’autore è reduce dai sold out registrati non solo a Saronno ma anche nella presentazioni a Gerenzano ed Uboldo. Il libro è stato molto apprezzato non solo perchè fa luce della tematica delle leggi razziali a Saronno ma anche perchè racconta fatti inediti della storia cittadina.

“I Friedmann erano i più noti a Saronno. Perfettamente integrati ed importanti industriali. Addirittura il capofamiglia si convertì al cristianesimo con battesimo in Duomo da parte del cardinale Schuster. Infine scapparono in Svizzera e Sam Friedmann divenne collaboratore degli Alleati”. Altrettanto intensa la storia dei Sonnino: “Flavio comprò e fece decollare il Calzificio di Caronno Pertusella, fra le più grandi fabbriche di quel settore in Italia, con 600 dipendenti. Un imprenditore illuminato, che realizzò case per i propri operai, che concesse loro prestiti e che finanziò la prima rete fognaria di Caronno; perfettamente inserito nella comunità. Anche ai Sonnino fu tolto tutto, scapparono nell’Italia del sud dove c’erano gli Alleati e sopravvissero alla guerra. E, tornati, furono i primi ad ottenere la restituzione dei loro averi ma poi Flavio e la sua famiglia andarono in Israele e fondarono una nuova azienda”.

