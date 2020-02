[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – A dare l’allarme, domenica mattina, i primi hobbisti che dovevano esporre al mercatino delle cose vecchie. Arrivando si sono trovati davanti una piazza dei Mercanti completamente vandalizzata.

Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, hanno divelto i totem posizionati da Saronno Servizi per informare delle nuove norme che regolano la sosta, hanno divelto (strappando cavi e basamenti) le colonnine per la ricarica delle auto elettriche ed hanno spostato le transenne che chiudevano la piazza mettendone anche una sui binari della linea Saronno-Como da cui è stata prontamente spostata dai volontari che stamattina si sono occupati di gestire l’arrivo dei primi espositivi. Nessun danno al parcometro.

Al momento non risultano rivendicazioni da parte degli anarchici (che in passato hanno realizzato graffiti e azioni contro la sosta pagamento in piazza dei Mercanti) circostanza che non permette di escludere che il blitz sia stata opera di vandali che nella notte si sono accaniti contro tutto quello che si trovava in piazza dei Mercanti. Al momento i pezzi i totem sono stati raggruppati dagli espositori in alcuni angoli e la zona delle colonnine è stata transennata. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato un sopralluogo nella mattinata.