SARONNO – Partita ricchissima di gal quella della juniores provinciale biancoceleste, nel match casalingo di campionato il Fbc Saronno di mister Stefano Imburgia si sono imposti con un rotondo 10-1 sugli ospiti del Legnarello. A iniziare la girandola dei gol Castelnovo, poi a seguire le marcature saranno di Bonfrate che realizza una tripletta, gol alternati dalle marcature di Viola e e Spitaleri e dalle doppiette di Azzini ed Esposito. Da segnalare il gol degli ospiti di Grassini.

Il commento del mister Imburgia:”Quella di sabato è stata una partita tranquilla, ma non dobbiamo abbassare l’attenzione perché è ancora tutto aperto. Ci aspettano ancora 9 gare dove tutti cercheranno di farci la guerra, ma come dico sempre ai miei ragazzi, se a scendere in campo è prima l’umiltà, potremo toglierci delle belle soddisfazioni.” La juniores nel prossimo turno incontrerà in trasferta il San Vittore Olona relegato a fondo classifica al penultimo posto. La classifica vede il Fbc Saronno primo a 41 punti con 5 lunghezze di vantaggio sul San Giorgio e 7 sull’Union Oratori Castellanza. Poi a seguire Dairaghese a quota 33, Antoniana 32, Parabiago 26, Ardor 24, Amor sportiva 23, San Marco 20, Airoldi 20, Villa Cortese 14, Academy Legnano 14, San Vittore Olona 10 e chiude il Legnarello a 6 punti.

17022020