CARONNO PERTUSELLA – Le immagini raccontano di un violento impatto che ha strappato i contatori del gas dalla loro sede provocando una fuga di gas che ha fatto accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

L’allarme è scattato intorno alle 19 quando è arrivata la chiamata di alcuni automobilisti che hanno visto il muro e i contatori divelti nella zona di via Lazzaretto. I vigili del fuoco saronnesi sono arrivati sul posto in pochi minuti e si sono messi subito all’opera. Sotto la pioggia hanno, per prima cosa, bloccato la fuoriuscita di gas. Sul posto sono quindi arrivati i tecnici della società del gas che hanno iniziato gli interventi di riparazione del danno provocato dal mezzo. Allertate anche le forze dell’ordine che dovranno occuparsi di rilevare i danni da porre a carico del camionista che ha provocato il danno.

(foto: i vigili del fuoco al lavoro in via Lazzaretto a Caronno Pertusella)