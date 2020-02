Caronno, colpisce auto in sosta, Ford si ribalta.

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Ha urtato un auto in sosta ed ha visto la propria Ford Focus ribaltarsi.

Dopo un attimo di smarrimento sentendosi però bene è riuscito a slacciare la cintura di sicurezza e ad uscire da solo dall’abitacolo. È l’incidente di cui è stato protagonista un automobilista stamattina intorno alle 7 in via Manzoni.

Come detto una Ford Focus ha urtato un’auto in sosta, precisamente una Fiat 500 che ha sua volta colpito una Citroen. Chiamati da passanti ed automobilisti sono intervenuti i soccorso a partire dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura ed hanno collaborato con il pronto soccorso sanitario che si è occupato dell’automobilista. L’uomo era provato dall’accaduto ma non ha riportato gravi conseguenze. È stato portato al pronto soccorso per cure ed accertamenti del caso. Qualche rallentamento si è registrato durante le operazioni di soccorso.

(Foto l’incidente e i pompieri al lavoro per i soccorsi)