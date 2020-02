GERENZANO – In occasione del carnevale, l’assessorato comunale alla Cultura di Gerenzano invita tutti i bambini e le loro famiglie, domenica 23 febbraio alle 16, ad assistere al magico spettacolo “Il baule dei sogni perduti”. L’appuntamento si tiene al teatro “San Filippo Neri”, nella centrale piazza De Gasperi a Gerenzano. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Spettacolo per bambini di e con Marco Sereno. Bambini e ragazzi del pubblico seguono un simpatico cicerone fino a ritrovarsi catapultati dentro una dimensione fantastica. Lo spettacolo porta in scena tecniche del teatro d’attore, trasformismo e mimo, per dar vita a una rappresentazione coinvolgente e interattiva.

E’ questo uno degli eventi per il carnevale, e pensato per i più piccoli, che si tengono nella zona del Saronnese dove molti gruppi ed associazioni stanno “scaldando” i motori in vista degli appuntamenti del carnevale.

(nella foto di archivio: precedente evento nella zona per il carnevale, coinvolgendo i bambini)

17022020