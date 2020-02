Il ragazzo di campagna Renato Pozzetto: online lo spot girato sulla Saronno-Seregno

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – E‘ pronto, ed è visionabile anche online su Youtube lo spot che si rifà al film cult “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto e che è stato girato alla stazione di Ceriano Laghetto della linea Saronno-Seregno. Il set era stato allestito lo scorso 11 gennaio allo scalo di Ceriano-Solaro.

Nel dettaglio, è stato girato uno spot per conto dell’ente ferroviario, nell’ambito della campagna pubblicitaria “Il treno è sempre il treno”. Per l’occasione e per un mattina era stato chiuso al traffico un binario, lungo il quale era stato fatto transitare un treno “Caravaggio“. Il tutto di fronte non solo allo staff impegnato con le riprese ma anche a tanti curiosi che si erano recati sul posto con la speranza di sbirciare qualche momento delle riprese e di avvicinare il loro “idolo”, Renato Pozzetto.

(il video del nuovo spot con Renato Pozzetto, che è stato appena pubblicato su Youtube)

