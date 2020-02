Le bellezze di Matera in una mostra fotografica a Gerenzano

GERENZANO – Sabato 22 febbraio alle 17 a Gerenzano, nelle sale di Palazzo Fagnani in via Fagnani 14, si inaugurerà la mostra “Matera”, capitale europea della cultura 2019, vista dal fotografo Beppe Borghi. La mostra è organizzata da Pro loco, Unpli, Cooperativa Scelag e Amministrazione comunale. Il critico d’arte Dario Ferrè introdurrà l’autore e la sua opera. Questa mostra ha avuto il privilegio di essere stata esposta in altre città e, in particolare, a Matera nel 2019, anno in cui era capitale europea della cultura. La mostra rimarrà aperta domenica 23 febbraio e il fine settimana del 29 febbraio – primo marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alle 20.

Il fotografo gerenzanese Beppe Borghi (foto) ha già esposto in diverse mostre privilegiando le fotografie delle colline del Monferrato e della Toscana, Venezia e Matera. Insieme al suo compagno di scatto, nonché amico Paolino Valvassori ha esposto una mostra a quattro occhi “Le due realtà”. L’ultimo lavoro, una piccola serie di sette fotografie, “ Ritagli, tra il Monferrato e la val d’Orcia” contiene tutte le caratteristiche che lui ama, i colori, gli spazi e le linee. Ad oggi, predilige il paesaggio sia naturale che urbano e la fotografia di strada. Nella primavera del 2019 Beppe ha partecipato alla mostra “Liberamente: quattro fotografi si raccontano” esponendo nella sua sezione “Milano Icm”, scatti suggestivi di una Milano surreale e poetica. Ha esposto in una collettiva con pittori, presso il castello visconteo di Legnano, un opera riguardante piazza Gae Aulenti, in tecnica Icm”. 17022020