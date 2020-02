Matteo Rossetti dal Volley Caronno agli assoluti di salto in lungo

CARONNO PERTUSELLA – “Un grande applauso al nostro preparatore atletico Matteo Rossetti che ieri nel Meeting di Bergamo di atletica leggera, nella gara di salto in lungo, ha raggiunto i 7.26 metri, misura che gli ha permesso di accedere ai Campionati nazionali assoluti di Ancona. Grandi complimenti da tutta la società della Pallavolo Rossella Ets Caronno e un grosso in bocca al lupo per gli Assoluti”. Così, in una nota, i responsabili del club caronnese impegnato nel volley.

Il Caronno volley partecipa al campionato maschile di serie B ed è reduce dalla vittoria casalinga, sabato pomeriggio in un palasport di via Europa apparso decisamente affollato, contro la Pallavolo Saronno. Un Caronno protagonista di una ottima stagione, che appare lanciatissimo, che macina risultati positivi e che resta dunque nelle zone che contano della classifica.

(foto: il preparatore atletico della Ets Rosella Caronno Pertusella, Matteo Rossetti, in trasferta al Meeting di Bergamo di atletica leggera)

17022020