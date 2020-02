Raid vandalico, Banfi: “Prova l’inefficacia delle soluzioni di Fagioli per la sicurezza”

SARONNO – “Sembra che a Saronno l’unica cosa di cui puoi stare sicuro è che se avvengono fatti in piazza dei mercanti non verrà individuato il colpevole”.

Inizia così la nota di Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente, che commenta il raid vandalico di sabato notte.

“Nonostante le telecamere, infatti, nessun raid vandalico è stato tradotto in azioni “di sicurezza”. Nemmeno quando alle quattro del pomeriggio di una domenica alcune persone istoriavano il murales forse finanziato con soldi pubblici (dico forse perché nemmeno nella delibera di ha imputazione ad un capitolo di spesa).

Ci troviamo davanti all’inefficacia di telecamere, droni, radio, auto, cioè tutto ciò che Fagioli e la Lega elencano come “risultati della sicurezza”: una lista della spesa rivelatasi inutile e pagata coi soldi di tutti.

Avevo inoltre già detto come la giunta Fagioli stesse trasformando piazza dei mercanti nel territorio di scontro di una guerra che non si poteva vincere e per di piú pagata dai cittadini: sarebbe stato meglio chiuderla con una battuta di spirito come avevo cercato di fare dopo la riverniciatura delle righe dei parcheggi… risolta da Fagioli con fermezza, sperpero di risorse, dichiarazioni roboanti.

È ovvio che l’azione vandalica deve essere condannata, ma è obbligatorio chiedersi come fare per mettere la parola fine allo spreco dei soldi dei cittadini”