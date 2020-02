Arena biancoceleste con il consigliere indipendente Alfonso Indelicato

SARONNO – E’ Alfonso Indelicato, consigliere comunale indipendente, il protagonista della seconda puntata dopo la pausa “Arena biancoceleste” lo spazio dedicato alla politica de IlSaronno in vista delle elezione amministrative del 2020.

Mantenendo fede alla schiettezza che ha contraddistinto i suoi interventi in questi 5 anni Indelicato definisce grigia la coalizione di centro destra “di cui fatico a vedere punti di forza” ma del resto giudica troppo irruente la nuova lista civica di Obiettivo Saronno. Positivo il giudizio su Augusto Airoldi ex presidente del consiglio comunale candidato del centrosinistra saronnese soprattutto per l’alleanza con la lista civica Tu@saronno di Franco Casali.

Critica anche la possibilità che il polo civico con la candidatura di Paolo Riva mentre un pizzico di entusiasmo lo strappa la possibilità di un M5S autonomo che candidi Davide Vanzulli. Indelicato racconta alcuni backstage dei sui 5 anni in consiglio comunale e nell’ultima domanda guarda avanti svelando i suoi progetti e desiderata per l’imminente tornata elettorale.

18022020