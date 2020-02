Bierfest premiata a Rimini dall’Accademia della Birra

MISINTO – La popolare Misinto Bierfest, la classica kermesse che ogni estate porta migliaia di visitatori in paese, è stata incoronata con il titolo Ambasciatore della birra nel corso della manifestazione di settore Beer and Food Attraction di Rimini per “l’attività svolta nel promuovere la conoscenza e la cultura della birra”. A ricevere il premio conferito dall’Accademia della Birra una delegazione di dieci misintesi capitanati dal patron della festa brianzola Fabio Mondini presidente di Gam E20, dal sindaco di Misinto Matteo Piuri e dal vicesidaco Enico Zanotti. La Misinto Bierfest è stata riconosciuta a livello nazionale con un titolo che premia il valore e la capacità di creare cultura tramite una manifestazione enogastronomica.

«Si tratta di un risultato frutto dell’impegno e della passione di centinaia di volontari che in questi 25 anni hanno dedicato tempo e passione per creare una festa di questo livello – ha commentato Mondini. Ottenere un riconoscimento come questo ci carica indubbiamente di entusiasmo perché vediamo riconosciuti gli sforzi di tanti anni ma anche, sicuramente, di responsabilità. Quello che abbiamo creato nel tempo è una festa di alto livello culturale in grado di coinvolgere ogni edizione circa 55mila persone in un clima di festa e di armonia e che vede nella beneficenza un aspetto importante e distintivo. Quella del 2020 sarà, per la Misinto Bierfest, la 25esima edizione. Un giubileo importante per il quale siamo al lavoro già da mesi. Questo premio ci spinge a continuare sul percorso tracciato ben coscienti della necessità di continuare a lavorare in un’ottica di innovazione e di rete con il territorio. Un grazie ai volontari e alle istituzioni, in particolare Regione Lombardia con il vicepresidente Fabrizio Sala e il Comune di Misinto, che hanno sempre creduto in noi e della nostra volontà di creare un qualcosa di bello e di valido per il territorio».

