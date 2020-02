CARONNO PERTUSELLA – Due ambulanze, la pattuglia della polizia locale e l’automedica: sono i mezzi di soccorso intervenuti stamattina in via 4 novembre per l’investimento di un pedone avvenuto intorno alle 8,30.

Ovviamente la ricostruzione della dinamica è ancora in corso ma a colpire un 34enne è stata una Fiat Punto. Le condizioni dell’investito sono parse subito gravi tanto che sul posto oltre all’ambulanza della Misericordia di Arese e della Croce Bianca di Cesate è arrivata anche l’automedica. Si è parlato anche dell’arrivo dell’elisoccorso ma dopo aver prestato le prime cure sul posto all’uomo il personale sanitario ha preferito trasferirlo in ambulanza. Ha riportato gravi ferite e lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

Sono state necessario cure mediche anche per la 46enne che guidava la Fiat Punto la donna ha avuto un malore probabilmente dovuto allo choc di vedersi il pedone sul parabrezza.

Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.