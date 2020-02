SARONNO – “Quest’anno è il decimo anno del carnevale di Saronno. La proloco è orgogliosa di fare un bilancio positivo della manifestazione che quest’anno si preannuncia ancora più in grande stile degli anni precedenti con una sfilata eccezionale ricca di carri e figuranti”.

Così la Proloco di Saronno presenta il decennale del carnevale saronnese che il sodalizio ha saputo far rinascere dopo anni di silenzio.

Il corteo di sabato 29 febbraio, aperto dalla banda di Gerenzano, inizierà con le carrozze a cavalli della corte di Re Amaretto e Regina Granella, le tradizionali maschere di Saronno ideate dalla Pro loco e che fanno ormai parte delle maschere tradizionali italiane, registrate nell’elenco nazionale. Il corteo, che avrà inizio alle 14 da via Miola, sarà allietato dalle musiche dei carri e proseguirà per il lungo percorso che attraverserà la città, come descritto sui manifesti e sui volantini che la prossima settimana saranno distribuiti capillarmente.

Per evitare che il rischio del maltempo possa danneggiare il divertimento dei bambini, il giorno prima, venerdì 28 dalle 15 alle 17:30, si terrà il concorso delle mascherine al Palexbo di via Piave. I piccoli, come indicato sul manifesto, si potranno iscrivere durante la mattina e saranno premiati nel pomeriggio. La Pro loco ringrazia gli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile effettuare la manifestazione e la grande disponibilità dell’Amministrazione comunale e della Saronno Servizi che ancora una volta si sono prodigate per il sicuro successo del carnevale. Ogni anno abbiamo visto una partecipazione di pubblico sempre crescente e ogni anno aumentano le richieste di partecipazione da parte di vari gruppi, carri e figuranti.

Quest’anno la manifestazione, con la premiazione dei carri migliori, terminerà in piazza del Mercato, a differenza dello scorso anno quando, a causa dei lavori di rifacimento della piazza, è stato necessario terminare in piazza Caduti saronnesi in viale Rimembranze.