CERIANO LAGHETTO – Ieri la “Festa del gatto”, che il vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei sindaci lombardi della Lega, Dante Cattaneo, ha celebrato visitando il centro d’accoglienza per felini di Lissone. A Ceriano non manca una particolare sensibilità al mondo animale, c’è anche un apposito assessorato comunale.

“Il modo migliore per celebrare la festa del gatto? Con una bella adozione” ha rimarcato Cattaneo dal gattile Fusi. “La Giornata nazionale del gatto è stata una buona occasione per fare visita al gattile Fusi di Lissone, per ricordare che qui ci sono tanti mici che attendono di essere adottati! Un augurio ai sette milioni di gatti italiani, e soprattutto a quelli meno fortunati” le parole dell’esponente del Carroccio.

(foto: Dante Cattaneo durante la visita della struttura del Gattile Fusi, che viene gestita dai volontari della associazione onlus “Randagi per caso”, che si prendono cura di numerosi gatti in cerca di “casa”)

18022020