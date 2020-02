CERIANO LAGHETTO – “Un grande grazie ai carabinieri della Compagnia di Desio e del Terzo reggimento Lombardia che, con l’aiuto delle unità cinofile, hanno condotto un’operazione anti-spaccio su larga scala nel Parco delle Groane”. A parlare, in relazione all’intervento compiuto nelle ultime ore dalle forze dell’ordine, è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che è anche coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia.

Riepiloga Cattaneo: “Il blitz ha portato al fermo di due pusher, di 34 e 22 anni, di origine marocchina e irregolari sul territorio nazionale e con già un decreto di espulsione alle spalle. Si tratta di persone da tempo attive nei boschi delle Groane. Siamo consapevoli che la marcia di liberazione del parco dalla piaga dello spaccio è ancora lunga, ma oggi è una bella giornata!”

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, e le forze dell’ordine impegnate nell’operazione antidroga che si è sviluppata nei boschi del Parco delle Groane)

18022020