La miss saronnese Iryna Nicoli madrina per le selezioni di Miss Italia 2020

SARONNO – Anche la miss “saronnese” Iryna Nicoli, Miss Miluna Italia, sarà presente venerdì 21 febbraio al Bobadilla di Dalmine alla selezione per Miss Italia 2020 organizzato da DV Connection in collaborazione con Alessandra Riva agente Regionale Miss Italia Lombardia.

Iryna eletta l’estate scorsa nella città degli amaretti e arrivata fino alla finale televisiva sarà una delle madrina alla prima selezione della stagione. All’evento parteciperanno anche Carolina Stramare Miss Italia 2019 e Mariagrazia Donadoni Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, eletta l’anno scorso Miss La Notte Delle Miss cederà il titolo alla nuova eletta.

Inizia così l’ultima parte del regno della miss scelta dalla città degli amaretti dove farà da madrina alle selezioni delle nuove bellezze lombarde pronte a darsi battaglia per conquistare fascia e corona. Negli ultimi mesi Iryna è stata protagonista di diversi appuntamenti non ultimo l’accensione dell’albero di natale in piazza Libertà a Saronno.

(foto: alcuni delle immagini della bella miss saronnesi nei diversi impegni del suo regno)