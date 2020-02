SARONNO – Il circo non si fa fermare dalle proteste degli animalisti ed anzi raddoppia, o quasi, a Saronno. Il “Città di Roma” arrivato lo scorso 7 febbraio nell’area di via Europa sarebbe dovuto ripartire proprio oggi ma ha deciso di fermarsi a Saronno, sino a domenica prossima 23 febbraio. A darne comunicazione sono stati proprio i responsabili del circo, che hanno anche provveduto ad “aggiornare” i manifesti affissi in città. Gli spettacoli sono previsti giovedì e venerdì alle 18, sabato e domenica primo spettacolo alle 15.30 e secondo spettacolo alle 18.

Lo scorso fine settimana a Saronno, in centro, gli attivisti di Como animal save avevano dato vita ad un presidio di protesta: il “Città di Roma” è fra i circhi che nei loro spettacolo utilizzano animali, cavalli e leoni compaiono anche sui manifesti.

(foto: uno dei manifesti, in centro, del circo Città di Roma che si è poisizionato in via Europa al rione Matteotti)

