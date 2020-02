Non ce l’ha fatta la ciclista 64enne investita da un mezzo della raccolta differenziata

CARONNO – Non ce l’ha fatto la 64enne investita da un mezzo della raccolta differenziata, in retromarcia, stamattina alle 10,20 in via Milano. La donna è stata soccorsa da ambulanza ed automedica e trasferita all’ospedale di Garbagnate Milanese ma non ha superato i traumi riportati.

La 64enne, secondo quanto riportato dai primi riscontri, è stata colpita da un mezzo della raccolta differenziata mentre pedalava in via Milano. il mezzo stava facendo retromarcia. La donna è finita a terra e ha riportato gravi lesioni. Sono subito stati chiamati i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui personale è stato raggiunto da quello dell’automedica. Dopo una mezz’ora di cure sul posto è stata trasferita sempre in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto, in via Milano all’altezza del civico 344, anche una pattuglia dei carabinieri che ha realizzato tutti i sopralluoghi del caso per risalire alla dinamica e quindi alle responsabilità del sinistro.

E’ una settimana nera per la città di Caronno: l’impatto mortale arriva dopo l’auto ribaltata ieri mattina e il 34enne investito stamattina alle 8,40 in via 4 novembre. E non solo ieri sera in via Lazzaretto con un mezzo pesante che ha sfondato i contatori del gas e poi si è allontanato senza lasciare traccia. Ad intervenire oltre ai tecnici della società del gas i vigili del fuoco di Saronno.

