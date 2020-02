SARONNO – “E’ passato più di un mese da quando ho richiesto all’Amministrazione Fagioli di avere i dati del “rifugio per senzatetto” di via Monte Pasubio del quale non trovo traccia nei documenti, ma oltre le chiacchiere a mezzo stampa non ho ricevuto altro, nessuna risposta. Che problema c’è?” Così il consigliere comunale indipendente, Francesco Banfi. I termini di legge per la consegna di quanto richiesto dal consigliere di opposizione sono prossimi alla scadenza, e Banfi è intenzionato ad andare a fondo della questione, nel caso non gli dovessero subito pervenire, è pronto a rivolgersi agli organi “superiori”, così come prevedono le normative.

Banfi l’anno scorso aveva visitato il piccolo pre-fabbricato, già edicola e sede del vigile di quartiere, che era stato adibito a ricovero per i senza tetto, trovando una situazione di particolare degrado e mancanza di controllo. Lo stesso consigliere, raccogliendo segnalazione e foto di cittadini, ha sollevato in queste ore anche la questione dell’emergenza droga in centro città.

18012020