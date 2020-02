[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Dolce risveglio in “saronno style” per i telespettatori di Unomattina, la popolare trasmissione di Raiuno ha mandato in onda stamattina il servizio girato qualche settimana fa nella storia pasticceria Nord di piazza Cadorna. Ad annunciare il momento saronnese il conduttore Roberto Poletti.

Il servizio di @Unomattina introdotto da #robertopoletti dedicato agli amaretti di Saronno pic.twitter.com/8hp5IMkvoS — ilSaronno (@ilSaronno) February 18, 2020

L’inviata Margherita Basso ha mostrato con il pasticciere Vittorio Mantegazza, proprietario della Pasticceria Nord, come si preparano ancora oggi a mano gli amaretti di Saronno. Svelati molti dei passaggi e dei segreti che rendono unico il biscotto che malgrado le tante imitazioni resta così famoso da indicare l’intera città. Non sono mancate citazioni della storia del celebre biscotto saronnese e ovviamente delle celeberrime veline.

Svelati gli ingredienti per realizzare a mano i noti amaretti di Saronno con una ricetta che si tramanda da padre in figlio proprio nella centralissima pasticceria.

(foto alcune immagini delle riprese e il servizio andato in onda stamattina su Raiuno nell’ambito della trasmissione Unomattina)

