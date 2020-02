Caronno Pertusella, centauro cade dalla moto sull’ex Varesina

CARONNO PERTUSELLA – Ancora incidenti sulle strade locali. Sull’ex statale Varesina nel pomeriggio dell’altro giorno alle 16 per una caduta dalla motocicletta è rimasto contuso un 53enne. L’uomo, erano le 17.15, è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra caronnese e sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno; il centauro comunque ha riportato solo escoriazioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Origgio, nella zona industriale cittadina.

Ieri alle 19 a Mozzate in via Matteotti è invece intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno per una caduta accidentale in strada di un pedone. Si tratta di un pensionato del posto di 75 anni. L’anziano comunque non ha riportato gravi lesioni.

(foto archivio; precedente intervento dei carabinieri sulla sempre molto trafficata ex Varesina alla periferia di Caronno Pertusella per un incidente stradale che aveva riguardato una motocicletta)

19022020