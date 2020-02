SARONNO – Saronno-Seregno-Albairate, com’è andata oggi? Decisamente male, a giudicare dagli avvisi dello stesso ente ferroviario con un lungo elenco di problemi. Sulla linea spesso usata dagli spacciatori di droga e dai tossicodipendenti per spostarsi nei vicini boschi delle Groane, nella giornata odierna si sono registrate diverse magagne.

Prima brutta notizia di buon ora: il treno in partenza da Albairate alle 6.38 (con arrivo previsto a Saronno alle 8.24) si è rotto ed è stato cancellato, sostituito da quello in partenza alle 7.08. L’Albairate-Saronno delle 12.38 invece ha terminato il proprio viaggio a metà strada circa, alla stazione di Seregno, per un guasto. Mentre il Saronno-Albairate delle 14.35 è partito alle 15.04 ma dalla stazione di Seregno, con buona pace di chi si era recato a “Saronno centro”.

A contorno, pure il guasto del Milano Cadorna-Como delle 15.43 che si è fermato a “Saronno centro” per un guasto tecnico e non è più ripartito; e così è stato cancellato anche il Como-Milano delle 17.16, per il quale si sarebbe dovuto utilizzare lo stesso convoglio.

