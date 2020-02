SARONNO – Alfonso Indelicato, consigliere comunale indipendente, nel riferire del furto dall’auto della ragazza, nella centralissima via San Giuseppe, definisce quel che sta accadendo in città come un “bollettino di guerra”.

Questi i fatti, che arricchiscono il quotidiano bollettino di guerra saronnese. Ormai si sono perse le parole per definire una situazione che perdura da tempo, e che da diverso tempo si è ulteriormente aggravata. Modesta proposta per tutti coloro che si confronteranno alle prossime elezioni comunali: considerato che i programmi elettorali sono libri dei sogni, e che il punto programmatico dedicato alla sicurezza è a sua volta un libro dei sogni racchiuso in un libro dei sogni, abbiano il coraggio di metterci una croce sopra. La Sinistra non è in grado di affrontare la questione perché i suoi residui ideologici glielo impediscono, la Destra non lo è per insipienza e incapacità.

Nell’attesa che si trovi qualcuno che abbia voglia di metter mano davvero al problema, ognuno per sé, e Dio per tutti.

Alfonso Indelicato

Consigliere comunale indipendente eletto a Saronno

