Lega, FdI, Fi e Sac: “Consapevoli dell’ottimo lavoro svolto, sosteniamo Fagioli”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta del centrodestra Saronnese a sostegno del sindaco Alessandro Fagioli.

Le segreterie politiche saronnesi di Lega Lombarda per Salvini premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Saronno al Centro comunicano il proprio appoggio e sostegno ad Alessandro Fagioli, attuale Sindaco di Saronno per le prossime elezioni amministrative 2020.

Le forze politiche che compongono l’attuale maggioranza, consapevoli dell’ottimo lavoro svolto da Alessandro Fagioli in questi cinque anni, intendono presentare un centro-destra unito e compatto fin dal primo turno con l’obiettivo di raccogliere il voto favorevole di tutti i cittadini che riconoscono il positivo cambiamento di Saronno. Cambiamento attuato dal Sindaco, in ossequio al programma amministrativo, col costante lavoro della Giunta, del Consiglio Comunale, degli uffici e di tutte le società e strutture controllate direttamente o indirettamente dall’amministrazione saronnese. In questi anni abbiamo apprezzato l’impegno, l’umiltà, la serietà e la totale dedizione che Fagioli mette nel suo ruolo di Sindaco e riteniamo che i risultati ottenuti sino ad ora siano evidenti ai saronnesi.

Uniti si vince per #FagioliSindaco2020.