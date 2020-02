SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Si è spento Augusto Reina il Ceo della holding Illva Saronno l’azienda che ha fatto crescere e diventare “mondiale” il Disaronno il liquore più bevuto al mondo. Classe 1940 Augusto Reina è uno dei volti dell’imprenditori italiana nel mondo ha saputo rilanciare grandi marchi, allargare il business dell’Illva anche in una realtà difficile come quella cinese ma soprattutto per i saronnesi era un uomo pragmatico legato alle tradizioni, alla famiglia, agli amici e ai propri ideali.

In azienda aveva uno stile unico e apprezzato dai dipendenti alle diverse realtà con cui entrava in contatto. Con il suo sorriso franco, la grande conoscenza del settore e la lungimiranza ha conquistato i mercati di tutto il mondo “consumando le scarpe – come solleva dire – perchè solo così si fanno gli affari”. Grande senso degli affari, attenzione all’innovazione ma anche attenzione “al bello”: basti citare la sua collezione di arte moderna che rende unico l’atrio dell’Illva di Saronno e di cui parlava con grande entusiasmo.

Non a caso Reina non era solo il numero uno dell’Illva ma anche quello della Caronnese società calcistica che milita in serie D che Reina seguiva sedendosi in tribuna con i nipotini. Lascia oltre alla moglie Luciana Reina, molto nota nel comprensorio per il suo impegno nel sociale con l’associazione Agres, la figlia e i nipoti.