ORIGGIO – Altri vip a El Primero, il ristorante nato nel padiglione dell’Uruguay di Expo, spostato alla periferia di Origgio lungo l’ex Varesina. Dopo Wanda Nara, i clienti si sono trovati a gustare la cucina dell’Uruguay fianco a fianco con Javier Zanetti. L’ex calciatore di Argentina ed Inter, ed ora dirigente sportivo, è stato infatti avvistato nel locale origgese e, ovviamente, non è mancata la foto ricordo con lo staff.

Ma Zanetti non è certo nuovo nella zona: nei fine settimana è facile incontrarlo sui campi dei tornei e degli incontri dei campionati giovanili dove va a “sbirciare” sempre in cerca di nuovi talenti del pallone. E d’altra parte il legame di Zanetti, spesso impegnato anche in iniziative di carattere benefico, con l’Italia ed in particolare con questa zona della Lombardia è sempre rimasto strettissimo.

(foto: l’ex calciatore Javier Zanetti con lo staff del ristorante El Primero di Origgio)

19022020