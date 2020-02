1,3 milioni di euro per Insubrias BioPark da Fondazione Cariplo

GERENZANO – Ammonta a 1.350.000 euro il finanziamento messo a disposizione da Fondazione Cariplo per il rafforzamento materiale ed immateriale della filiera Life Science in Provincia di Varese. Si tratta dell’ampliamento degli spazi destinati alle aziende ospitate dall’Insubrias BioPark che, per ora, sono all’incirca venti, ma che potrebbero presto crescere in numero: la richiesta è, infatti, quella di nuovi inserimenti ed è per questo motivo che servono spazi idonei e strutture adeguate a coprire una superficie di circa 800/1000 metri quadri all’interno del parco di Gerenzano. Il progetto in totale costerà 2,4 milioni di euro.

“Il progetto è volto a favorire il rafforzamento dell’Insubria Bio Park e l’incremento della filiera life science in Provincia di Varese – spiega il presidente della Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita, Giacomo Buonanno – La progettualità deve prevedere i criteri di sostenibilità sempre più necessari per le aziende e le esperienze che vogliono contribuire allo sviluppo della filiera delle scienza della vita”. (nella foto: la sede dell’Insubrias BioPark)