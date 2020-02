BUSTO ARSIZIO – SARONNO – E’ con un comunicato sul proprio sito che l’UYBA Volley, società di volley di Busto Arsizio militante in serie A1, e il presidente Giuseppe Pirola si uniscono al cordoglio del mondo non solo sportivo per la perdita di Augusto Reina, imprenditore e grande appassionato di sport:

“I consigli di un PADRE…

i consigli di un AMICO…

i consigli di un GRANDISSIMO IMPRENDITORE…

i consigli di una GRANDE PERSONA!

Voglio ricordarti così Augusto ❤”

Il presidente Giuseppe Pirola e tutta la UYBA Volley sono vicini alla Società Calcistica Caronnese e alla famiglia di Augusto Reina, presidente della squadra venuto a mancare nella giornata di ieri.

A capo di una delle più importanti aziende di beverage al mondo, Reina ha saputo far crescere in tutti i campi la Caronnese, portandola fino alla serie D e mantenendola stabilmente in questa importante categoria. Non solo: è stato un buon consigliere e un amico della UYBA, società che considerava un modello da seguire nello sport. Ha spesso fatto visita, quando gli impegni glielo hanno permesso, al Palayamamay per seguire le partite delle farfalle.

Il presidente biancorosso Giuseppe Pirola ha un pensiero speciale per Augusto: “Le sue parole erano e rimarranno energia pura, alla fine di ogni nostro incontro uscivo sempre più forte, consapevole di aver ancora una volta imparato e appreso qualcosa di nuovo, da un uomo che aveva conquistato il mondo con la sua umiltà e le sue capacità di imprenditore”.

Ciao Augusto!

(foto dal sito UYBA)

