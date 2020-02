Auto a fuoco nella notte: paura a Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Tre auto sono andate a fuoco nella notte in via Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della vicina caserma dei pompieri volontari di Lazzate. Gli uomini dell’antincendio sono riusciti a spegnere le fiamme che però a quel punto avevano già divorato i tre mezzi parcheggiati regolarmente negli stalli di sosta in fondo alla via. Sembra che le fiamme possano essere partite solamente da una delle tre automobili e poi essersi diffuse alle due parcheggiate vicino. L’evento ha ovviamente attirato l’attenzione dei cittadini di Ceriano che si sono scatenati nei commenti sui social. In molti si domandano come sia potuto succedere, se si tratti di un atto doloso o di un guasto ad una delle auto. Tanti temono che possano essere coinvolti i tanti personaggi coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti nel Parco delle Groane che frequentano la zona della stazione poco distante da quella dei fatti.

