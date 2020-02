ROVELLASCA – Torneo del Tricolore, sono aperte le iscrizioni all’evento organizzato dal Sc Rovellasca, società calcistica del basso comasco. L’evento è previsto sabato 30 maggio, domenica 31 e martedì 2 giugno ed è rivolto specifamente ai più piccoli. E’ infatti aperto alle categorie Pulcini 2009-2010, Primi calci 2011-2012 e Piccoli amici 2013-2014.

“Per qualsiasi informazione – fanno sapere del Sc Rovellasca – vi preghiamo di contattare la nostra responsabile Patrizia Cattaneo al numero telefonico fisso 0296343497 oppure tramite l’indirizzo email societario, segreteria@scrovellasca.it”. Il torneo si svolgerà in unica giornata per ogni categoria d’età, e si terrà sul terreno del centro sportivo di via Monza a Rovellasca. L’iscrizione è del tutto gratuita per tutte le categorie, le iscrizioni devono essere inviate entro il 30 aprile e si potranno chiudere anticipatamente in caso di completamento dei gironi; per ogni approfondimento il suggerimento è proprio quello si rivolgersi alla segreteria del Rovellasca calcio.

(foto archivio: una partita di calcio giovanile fra compagini locali)

