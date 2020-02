Cislago, al parco il wc supertecnologico

CISLAGO – Dopo tanta attesa l’altra mattina alla presenza del sindaco Gianluigi Cartabia, che ha mantenuto la delega ai lavori pubblici, è arrivata la posa nel parco Castelbarco di via Cavour del nuovo servizio igienico autopulente. Il primo cittadino era presente per seguire le operazione di installazione, a testimoniare quanto l’amministrazione comunale creda nel progetto e nella sua capacità di far fronte alle necessità dei fruitori del parco.

E’ anche il consigliere Cristiano Fagioli ad esprimere soddisfazione per la scelta dell’amministrazione sottolineando come il servizio “fosse atteso da anziani e piccoli frequentatori dell’area verde”. In qualità di delegato ai lavori pubblici, è il sindaco Cartabia a precisare le prossime fasi dei lavori: dagli allacciamenti realizzati nei prossimi giorni ai collaudi di tutti i dispositivi per mantenere pulito e in ordine il bagno pubblico. Per la prossima primavera il cantiere sarà terminato così da consegnare la piena fruizione del nuovo servizio in tempo per l’arrivo della bella stagione.

(foto archivio)

