Due ex-studenti saronnesi alla conquista dell’Europa… con Red Bull

SARONNO – Sessanta paesi da tutto il mondo, centonovantasei squadre composte da tre studenti universitari ciascuna e un sogno da inseguire. È questo e molto altro il “RedBullCanYouMakeIt?”, evento organizzato dalla nota azienda austriaca di bibite energetiche.

La sfida consiste nel partire da alcune delle principali cittá europee (Milano, Copenhagen, Budapest, Barcellona e Amsterdam) e raggiungere in sette giorni la capitale tedesca Berlino. Fin qui tutto semplice, ma la faccenda comincia a complicarsi: i team selezionati alla partenza verranno privati di denaro, cellulare e altri oggetti personali e avranno a disposizione solo ventiquattro lattine di RedBull, unica moneta di scambio. Gli studenti dovranno infatti riuscire a barattare le proprie bevande per cibo, alloggi e biglietti per autobus o treni per avvicinarsi sempre di più alla meta e alla vittoria. Tra le squadre in lotta per un posto nella sfida finale ce n’è una composta da due ex studenti saronnesi che, insieme ad un loro amico toscano, terzo componente del team, proveranno a tenere in alto la bandiera della nostra città. Si tratta di Loris Marcolongo, diplomato al liceo scientifico G.B. Grassi e al quarto anno di odontoiatria all’Università Statale di Milano, e Riccardo Basilico, ex studente del liceo linguistico S.M. Legnani e iscritto alla facoltà di osteopatia. I tre hanno giá passato una prima fase di selezione e affronteranno ora la cruciale “fase social”, dove avanzeranno solo le squadre che otterranno più preferenze attraverso un voto sul sito ufficiale del gioco. Se volete dare una mano a questi ragazzi, qui sotto troverete il link dove votare lo “Sloths Team” (si puó votare una volta al giorno fino a lunedì 24).

https://canyoumakeit.redbull.com/it-it/applications/2764