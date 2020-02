La Bussola invita a riflettere su san John Henry Newman

SARONNO – Prosegue il ciclo di incontri “Uomini appassionati alla verità” promosso dal circolo “La Bussola” in collaborazione con la Casa di Marta.

Il sodalizio saronnese invita a riflettere sul tema della ricerca della verità, autentica passione di figure che in diversi ambiti e con modi differenti hanno condizionato il pensiero e la storia della nostra società.

Dopo Guareschi, Solgenitsyn, Hammarskjold e Chesterton per il quinto appuntamento fissato per domenica 23 febbraio la riflessione si addentrerà sul tema “La ragione e la coscienza in san John Henry Newman”.

L’incontro è fissato per le ore 16 nel salone della Casa di Marta.

