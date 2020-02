Scambiato per un ladro, voleva solo restituire il portafoglio trovato

SARONNO – Scambiato per un malintenzionato, voleva invece restituire un portafoglio trovato in strada.

E’ successo in via Oberdan a Saronno e il fatto è stato segnalato da alcuni residenti che hanno notato un ragazzo aggirarsi per la via, sbirciare dai cancelli e osservare insistentemente le abitazioni. E’ partito quindi il tam tam tra il gruppo di controllo di vicinato, recentemente istituitosi nel quartiere, pronto a inviare una richiesta di intervento alle forze dell’ordine. L’estrema misura non è stata però necessaria, perché il giovane è stato avvicinato da un passante che, informandosi, ha appreso che il ragazzo aveva trovato un portafoglio da uomo sul tettuccio di un’auto parcheggiata lungo la via e tentava così di risalire al proprietario. Con l’aiuto del passante, il portafoglio è stato restituito a chi lo aveva smarrito.

