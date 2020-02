Tosi: “Cari Obiettivo Saronno, non lo sapete che ci sono 2 tavoli dedicati alle associazioni del sociale?”

SARONNO Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi in merito all’incontro con le associazioni organizzato dalla lista civica Obiettivo Saronno.

“Ho letto con interesse il comunicato di Obiettivo Saronno a margine dell’evento organizzato per incontrare le associazioni ma sono rimasto un po’ sorpreso dall’auspicio di istituzione di un coordinamento tra di esse che ne è scaturito.

Da due anni, infatti, i Servizi Sociali hanno istituito non uno ma due tavoli di coordinamento di tutte le associazioni che operano nel sociale sul territorio, dedicandone una alle disabilità ed uno alla povertà. I tavoli vengono convocati piuttosto frequentemente, hanno nutritissima partecipazione e da essi sono nate iniziative come la recente apertura in Comune dello sportello gestito da ASVAP4 o precedentemente quelli per le badanti presso enti terzi.

Mi gratifica, comunque, che chi si sta affacciando al prossimo appuntamento elettorale voglia basare parte della propria proposta alla cittadinanza su qualcosa che già quest’amministrazione – e segnatamente i Servizi per cui ho delega – già ha fatto. E a proposito di “sportelli” a breve ne apriremo in Comune uno per l’orientamento legale dei cittadini, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Busto”.

19022020