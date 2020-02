SARONNO – Un forte abbraccio della comunità saronnese e caronnese all’imprenditore che ha portato il nome di Saronno nel mondo. Stamattina alle 9 si è aperta nella sede dell’Illva la camera aderente per Augusto Reina, l’imprenditore 80enne si è spento mercoledì sera dopo aver lottato contro la malattia che l’aveva colpito nel mese d’agosto.

La camera ardente è stata allestita con grande semplicità negli spazi al piano terra di quell’azienda che per lui era proprio come casa. Intorno alla salma le opere d’arte che Reina non solo collezionava ma anche amava ed apprezzava.

Accanto al feretro la moglie Luciana e la figlia Costanza che hanno accolto dipendenti ed ex dipendenti, amici e conoscenti e tanti comuni cittadini venuti a rendere omaggio ad Augusto Reina. Molte anche le autorità come il vicesindaco di Saronno Pier Angela Vanzulli.

Stasera, sempre all’Illva, alle 20,30 ci sarà la recita del rosario. Domani alle 14,30 in quel Santuario dove è nato secondo la leggenda il Disaronno.