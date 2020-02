TURATE – Intemperanze dei tifosi, la Salus Turate è stata multata dal giudice sportivo di Prima categoria. Il tutto il relazione alla gara di domenica scorsa, che i turatesi hanno preso in casa contro la Faloppiese Ronago, 0-2. Il giudice Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Associazione arbitri, Edoardo Piazza, con la collaborazione di Enzo Di Martino e Giordano Merati, ha disposto nei confronti della Salus una sanzione di 90 euro, “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro”. Per la Salus Turate era uno scontro diretto per tenersi lontana dalle zone pericolanti della graduatoria.

Questa la classifica del girone: Lentatese 49 punti, Sc Rovellasca, Fbc Saronno e Guanzatese 45, Bovisio Masciago 42, Tavernola 31, Esperia Lomazzo 29, Faloppiese Ronago 27, Ardita Como 25, Menaggio e Portichetto Luisago 24, Asd Ceriano Laghetto 23, Salus Turate 20, Montesolaro 16, Hf Calcio Como 14, Real San Fermo 6.

(foto: la Salus Turate impegnata in un’azione di gioco in un precedente incontro disputato al centro sportivo turatese)

