Ceriano Laghetto: ladri di rifiuti presi dai volontari alla piattaforma ecologica

CERIANO LAGHETTO – Presi tre ladri che rubavano rifiuti: sono stati i volontari del Gst, il Gruppo di controllo territoriale a sventare il raid che i ladruncoli avevano architettato di mettere a segno all’interno della piattaforma ecologica di Ceriano Laghetto. Il terzetto è stato sorpreso in flagranza di reato, sono stati trattenuti sino all’arrivo dei carabinieri, prontamente informati dell’accaduto, ed ai quali i tre sono stati consegnati.

Ma perchè cercare di sottrarre dei rifiuti dalla piattaforma ecologica di Ceriano? Alle piattaforme per la raccolta differenziata i ladri possono trovare materiale ferroso o elettronico, che è poi facile piazzare sul mercato, ed ottenere dei piccoli ricavi. E’ una prassi “consolidata”, il problema dei furti di rifiuti è comune in molti centri della zona. I rifiuti rubati non vengono, ovviamente, pagati al Comune dalle aziende che si occupano del recupero, e quindi ciò costituisce un danno per l’intera collettività.

(foto: parte dei rifiuti sui quali avevano “messo gli occhi” i ladruncoli, alla piattaforma ecologica di Ceriano Laghetto)

21022020