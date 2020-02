[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Il vigile Ciro Crivellaro ha letteralmente conquistato i bimbi della scuola materna di via Cavour. L’altro giorno l’agente è stato protagonista della prima lezione del nuovo ciclo di educazione stradale organizzato dal comando di piazza Repubblica.

Ad aiutare Ciro con futuri utenti della strada il gioco del semaforo che, ideato da Barbara Milletich, permette ai bimbi di imparare in modo semplice e immediato le prime regole per muoversi, a piedi ma anche in bicicletta, in sicurezza sulle strade cittadine. L’iniziativa apprezzatissima anche dalle insegnanti sarà presto ripetuta in altri istituti scolastici cittadini sempre con proposte ad hoc per l’età e le competenze dei piccoli allievi.

Del resto l’educazione stradale è un fiore all’occhiello del comando di piazza Repubblica anche grazie alla creatività dei progetti proposti ai più piccoli e all’intraprendenza con cui gli agenti lavorano con i più piccoli.

(foto: una foto di gruppo del vigile Ciro al termine del gioco del semaforo)

