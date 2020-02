Videosorveglianza, a Solaro le telecamere inquadrano anche il cimitero

SOLARO – Nuove telecamere per la sicurezza del cimitero e della zona circostante di via Cavour. In totale si tratta di otto occhi elettronici attivati in settimana e collegati alla centrale della Polizia Locale: tre puntati sugli ingressi e le aree interne del cimitero, due sul parcheggio, due sugli attraversamenti pedonali di accesso al parcheggio ed al cimitero ed uno a campo largo su via Cavour. Le immagini dei nuovi punti sono state integrate nella rete cittadina di videosorveglianza che conta ora in totale su 48 telecamere, compresi i varchi posti in entrata ed uscita dal comune con il sistema di rilevazione targhe per le infrazioni del codice della strada. Il prossimo intervento previsto in quest’ottica è il posizionamento di due ulteriori telecamere lungo la via Roma all’altezza del semaforo del Villaggio Brollo. Il progetto per la frazione comprende anche la sostituzione dell’impianto semaforico con nuove attrezzature a led e sarà completato non appena concluso l’iter burocratico. «L’obbiettivo è incrementare la sicurezza della zona del cimitero – dice l’assessore alla Polizia Locale Christian Talpo – un obbiettivo da raggiungere anche attraverso un maggior presidio da parte degli agenti che è già stato attivato negli ultimi giorni attorno all’area in questione. Per afflusso, frequentazione e ubicazione geografica a ridosso della stazione ferroviaria, il cimitero ed il parcheggio antistante rappresentano un’area sensibile del territorio e per questo abbiamo deciso di concentrare parte delle nostre risorse per intensificare i controlli di sicurezza».

