Week-end: Arriva il Carnevale

SARONNO/SARONNESE – Un primo assaggio di Carnevale nella nostra zona con sfilate, musica e tanta allegria che divertirà piccoli e grande questa domenica.

Venerdì 21 Febbraio

Solaro – Alle 19.45, nella sede di M.A.P.S di via Drizza 20, il comune in collaborazione con CISV – ciechi e ipovedenti sportivi varesini e M.A.P.S, propone la seconda edizione della “Cena al buio” Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “L’ultimo lenzuolo bianco” per la regia di Alex Ruzzi. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Rovello Porro – Alle 21, alla sala riunioni del centro civico in piazza Porro 19, il comune e il comando stazione carabinieri di Turate invitano la cittadinanza ad un incontro finalizzato a prevenire reati di diverso tipo. Info al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Saronno – Alle 21, al cinema teatro Prealpi, il comitato croce rossa italiano organizza in collaborazione con la compagnia teatrale “Ridi per caso”, la commedia brillante “Mamma ho perso il lavoro”. Per info e prevendite 3880546845.

Cislago – Alle 21, nella cornice storica di villa Isacchi in via Magenta 128, presentazione del nuovo libro di Giuseppe Nigro “Opposte direzioni”; il volume ricostruisce le vicende delle famiglie di origine ebraica Friedmann e Sonnino.

Sabato 22 Febbraio

Rovello Porro – Alle 10.30, alla biblioteca civica di piazza Porro 19, laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni “Il camaleonte di Carnevale”. Prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

Saronno – Alle 16, alla cooperativa popolare saronnese di via Pietro Micca 17 il Masci Saronno propone l’incontro “Origine e storia dei razzismi” con il sociologo Giorgio Tavani. Informazioni al numero 3405703441.

Saronno – Alle 17, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione della giornata del ricordo”, si terrà una conferenza su “”Foibe ed esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati dalle terre italiane orientali. Relatori Annamaria Crasti, esule da Orsera d’Istria e Guido Brazzoduro, esule da Fiume.

Saronno – Alle 21, all’auditorium “Aldo Moro” in viale Santuario 13, l’associazione nazionale alpini sezione di Varese e il gruppo alpini Saronno propone il concerto “ Voci & veci” con il coro alpino orobica “don Bruno Pontalto”.

Saronno – Alle 20.30, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena Elio con “Opera buffa – Il flauto magico e cento altre bagatelle”. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio

Saronno – Sabato dalle 14.30 e domenica dalle 9, alla palestra “Aldo Moro” di viale Santuario 2, torna il torneo indoor di softball categoria under 15 “Città di Saronno – memorial Chicco Luraschi” arrivato alla sua 7° edizione. L’ingresso è gratuito.

Domenica 23 Febbraio

Saronno – Dalle 10 alle 18, al museo delle industrie e del lavoro del saronnese di via don Griffanti 6, torna l’edizione 2020 della “Fiera del cd & vinile”. Infoline al numero 3888262495.

Saronno – Alle 11, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, concerto “Piano concert” con l’associazione “La Città sonora” di Garbagnate Milanese. L’evento si inserisce nella manifestazione “Scuole di musica in concerto”, maggiori informazioni al sito www.comune.saronno.va.it, l’ingresso è libero.

Limbiate – A partire dalle 14.30, nella location di piazza Tobagi, torna il Carnevale giunto alla sua 38° edizione. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dei comitati genitori dei tre istituti comprensivi limbiatesi, del circolo fotografico e dell’associazione artigiani. Il programma è consultabile al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Cogliate – Alle 15.30, presso il centro culturale parrocchiale monsignor Battista Ferraroli di piazza Giovanni XXIII, inaugurazione della mostra “Raffaello: omaggio ai 500 anni dalla sua morte”. Maggiori informazioni al sito internet www.parrocchiacogliate.com.

Saronno – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta, va in scena il musical per ragazzi “I tre porcellini” della compagnia della “Rancia”. Info al sito www.teatrogiudittapasta.it.

Saronno – Alle 16, nella sede di “Casa di Marta” in via Piave angolo via Petrarca, l’associazione Paolo Maruti e il Circolo della Bussola propongono l’incontro “La ragione e la coscienza” dedicato a John Henry Newman. Informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.

Gerenzano – Alle 16 al teatro san Filippo Neri di piazza De Gasperi e in occasione del Carnevale, l’assessorato alla cultura propone lo spettacolo per bambini “Il baule dei sogni perduti”. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, info al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Saronno – Alle 21, al teatro “Regina Pacis” di via Roma, la compagnia “Senza bussola” propone lo spettacolo “Dall’altra parte” per la regia di Gianvi Pontiroli.

