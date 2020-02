A Geo il regista saronnese Corbetta racconta “il rinnovo delle tradizioni” in Val Gerosa

SARONNO – La storica trasmissione di Raitre Geo ha mandato in onda il documentario “Il rinnovo delle tradizioni” realizzato da Filippo Corbetta regista e videomaker saronnese.

il documentario Il Rinnovo Delle Tradizioni parla delle differenti modalità di conservazione e ripristino di attività legate al rapporto uomo-natura. È ambientato in Val Gerola (Valtellina) dove Marco Rabbiosi, ricercatore di fisica saronnese, ha abbandonato l’ambiente universitario per dedicarsi alla gestione di un rifugio. “Il ritorno alla montagna – spiega Corbetta – è un’esigenza di questa generazione e lui la interpreta in maniera pratica e di successo”.

Altri protagonisti della storia forniscono il loro punto di vista e arricchiscono il racconto.

Il documentario è stato interamente realizzato dal saronnese Corbetta, noto per progetto “Jesus On A Tortilla – Tell Me Babe” che si è aggiudicato il primo premio categoria videoclip al concorso Canon, per la produzione Alpenway.

(foto: alcuni momenti della realizzazione del documentario disponibile sul sito Raiplay)