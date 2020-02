Atletica, Perini campione italiano indoor. Record personali e di società per le ragazze Osa

SARONNO – Nuovo titolo tricolore per l‘ostacolista saronnese Lorenzo Perini. Oggi ad Ancona ha conquistato la maglia tricolore di campione italiano indoor nei 60 ostacoli.

Come spiega la Fidal la proprio 60 ostacoli ha perso “un protagonista all’ultimo momento: Hassane Fofana è stato infatti squalificato per falsa partenza in finale. Lorenzo Perini, già miglior crono dopo le semifinali (7.73), si conferma sul gradino più alto del podio (7.72).

Nella città marchigiana per l’atletica saronnese hanno ben figurato anche le ragazze Osa.

Chiara Proverbio non riesce ad arrivare al podio e forse il quinto posto con metri 6,05 le va un ’bout stretto. Bisogna però ricordare che solo un mese fa, la partecipazione ai campionati italiani per la “capitana” dell’Osa era in forse. Claudia Ricci è undicesima nel salto con l’asta, ma centra il primato personale con 3,98. Giorgia Marcomin non si smentisce e abbassa ancora il suo personale nei 60 ostacoli, ora a 8,69 ed è decima.

Per Claudia e Giorgia è arrivato anche il nuovo record di società.

22022020